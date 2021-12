Corinthians aguarda resposta de Cavani e mantém Luis Suárez no radar

A ambição do Corinthians em trazer um astro internacional para a disputa da Copa Libertadores 2022 segue de pé. O clube ainda não recebeu uma resposta do uruguaio Edinson Cavani, mas sinalizou que estaria disposto a ofertar um salário astronômico, compatível com os padrões da Europa. Caso o atacante do Manchester United rejeite a investida do Timão, seu compatriota Luis Suárez aparece como opção estudada pela diretoria.

No início de dezembro, logo depois da garantia da vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, o Corinthians contatou o empresário de Edinson Cavani e o informou de seu interesse em contar com o atacante para a temporada de 2022. Focado na disputa da Premier League, o uruguaio ainda não disse que sim e nem que não à investida do clube do Parque São Jorge.

A demora por uma resposta não preocupa. Afinal, o contrato do uruguaio na Inglaterra vai até junho de 2022 e a Libertadores para o Corinthians começa apenas em abril do ano que vem. O Timão entende que há tempo suficiente para negociar, dar garantias financeiras e tentar convencer Cavani a deixar a Europa e retornar ao futebol sul-americano.

Para agilizar as conversas, o Corinthians sinalizou ao atacante o quanto estaria disposto a pagar de salários e luvas. Segundo fontes ouvidas pelo UOL Esporte, os valores são altíssimos e compatíveis com o mercado europeu. O Alvinegro não possui o dinheiro em caixa, mas mantém conversas com potenciais investidores para, na hipótese de abrir negociações com Cavani, ter um parceiro disposto a viabilizar a contratação.

Em troca, a empresa investidora teria seu nome estampado nas propriedades do Corinthians (espaço na camisa, placas de publicidade, ações na Neo Química Arena e Parque São Jorge), inserção nas mídias do clube e projeção na imprensa nacional e internacional. Além disso, teria o próprio Cavani como garoto-propaganda de seus produtos e/ou serviços.

MAIS UM URUGUAIO NO RADAR

Outro nome que agrada aos corintianos e também se encaixa no projeto desenhado pela diretoria para impactar o mercado da bola é o do também uruguaio Luis Suárez. Atualmente no Atlético de Madrid, da Espanha, o atacante tem contrato até junho de 2022 e ainda não tomou uma decisão sobre renovar com os Colchoneros ou buscar outra equipe.

A diretoria do Corinthians entrou em contato com os empresários de Suárez, mas assim como Cavani não recebeu uma resposta definitiva sobre o desejo do atacante em negociar com o Timão. A contratação do astro sul-americano, no entanto, seria mais complicada visto que não há o desejo do atleta em retornar à América do Sul neste momento, aos 34 anos.

Fonte: O Tempo