Covid-19: Prefeitura de Lavras confirma três casos pela variante ômicron

A Prefeitura de Lavras, no Sul de Minas Gerais, confirmou que três pessoas estão contaminadas com a variante ômicron na cidade. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (24).

De acordo com a prefeitura, um grupo de empresários de Lavras viajou com a família para Cancún, no México, e de lá voltaram com sintomas gripais. Foram coletados exames de oito pessoas e cinco testaram positivo para Covid-19.

“Também foram realizados testes para pesquisa genômica, pelo grupo Nupeb e pelo Meblab, em que identificaram a variante ômicron em três pacientes”, informou a prefeitura.

A Secretaria Municipal de Saúde disse que está monitorando os pacientes e pediu atenção dos moradores da cidade quanto a doença e que evitem aglomerações neste período de festas.

Fonte: O Tempo