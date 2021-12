Greve do Metrô em BH terá escala mínima a partir deste sábado, decide categoria

Durante assembleia geral dos metroviários realizada na manhã desta sexta-feira, 24, na plataforma da Estação Ferroviária, os trabalhadores decidiram pela manutenção de escala mínima de 100% do efetivo nos horários de pico, das 5h30 às 10h e das 16h30 às 20h. Nos demais horários não haverá circulação do metrô.

A deliberação passa a valer a meia-noite deste sábado e as estações serão abertas amanhã.

A assembleia ocorreu após o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG) ser notificado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de adoção de escala mínima sujeita à multa diária de R$ 30 mil por descumprimento.

Esta sexta-feira (24) foi o segundo dia de paralisação total da categoria e as estações ficaram fechadas.

Na próxima segunda-feira, dia 27, às 14h, vai ocorrer audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) com a presença de representantes do Sindemetro-MG; CBTU e Advocacia Geral da União (AGU).

O Sindmetro-MG vai realizar uma nova assembleia da categoria na terça-feira, dia 28, para avaliar aquilo que ficar decidido durante a audiência de conciliação com o TRT.

A greve dos metroviários não se opõe diretamente à privatização, mas a uma decisão do governo federal que impede que eles sejam transferidos para outras unidades da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e estabelece que sejam alocados na empresa subsidiária que fará a transição para a privatização.

