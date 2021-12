Homens descem de trenzinho da alegria armados e são presos em Ipatinga

Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos após descerem de um “trenzinho da alegria” com armas nas mãos e ser encontrados com eles drogas, em Ipatinga, no Vale do Aço.

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado na madrugada da última quarta-feira (22), quando uma viatura flagrou dois homens descendo do veículo, no bairro Chácara Madalena fazendo sinais para o alto com armas nas mãos.

Quando viram os militares, os suspeitos tentaram fugir e arremessaram as armas em uma casa. Após diligências foram encontradas dois revólveres, três barras de maconha e R$ 194.

Todo material e dois celulares foram apreendidos e levados, junto com os presos, para a Delegacia de Polícia Civil que vai investigar o caso.

Fonte: O Tempo