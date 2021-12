Ituiutaba: bombeiros socorrem vítima de acidente de trânsito

Na tarde desta quinta-feira, 23 de dezembro, por volta de meio-dia, o 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para socorrer um senhor que perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente contra um poste no bairro Novo Tempo II, esquina com a Av Minas Gerais.

O impacto da colisão foi muito forte e chamou atenção de toda vizinhança. Uma guarnição da Polícia Militar que estava na imediações chegou rapidamente ao local e isolou a cena, permitindo assim que os Bombeiros e uma equipe do SAMU realizassem o atendimento à vítima.

Devido aos danos no veículo, não foi possível abrir as portas da frente para retirar a vítima. Deste modo, foi aberta a parte traseira e inserida a prancha para realizar a remoção segura, movendo o mínimo possível o corpo da vítima, e assim evitar agravamenro das lesões.

Depois da rápida ação das guarnições no local, a vítima foi estabilizada, sendo transportada por uma equipe do SAMU para atendimento hospital.