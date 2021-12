Luxemburgo não sabe se fica no Cruzeiro e deseja boa sorte a Ronaldo

O técnico Vanderlei Luxemburgo, que ainda não havia se manifestado após a compra do Cruzeiro pelo ex-jogador Ronaldo, quebrou o silêncio e gravou uma mensagem aos torcedores do clube celeste. No vídeo, Luxemburgo deixa claro que não sabe se permanecerá na Toca da Raposa no ano que vem e chega a desejar boa sorte ao Fenômeno.

O treinador abre a mensagem falando da programação para o ano que vem. “A proposta para o ano que vem é dirente. É fazer um experiente e com jovens da casa. Mesclar. Para que possamos ter um time competivivo, jogando a segunda divisão com cara de primeira divisão. Mas neste período teve a compra do Cruzeiro pelo Ronaldo e mexeu muitos com as coisas no Cruzeiro, como a saída do Alexandre Mattos, que já falou sobre isso”, diz ele.

Logo em seguida, Vanderlei Luxemburgo se mostra irritado com as dúvidas sobre sua permanência colocas pela torcida e pela imprensa. “O Luxemburgo está sendo analisado, se continua ou não, se os jogadores contratatos continuam ou não. Eu sou um profissional do futebol. Acho essa exposição se continua ou não desnecessária. O Ronaldo é muito bem-vindo ao Cruzeuiro. Foi uma grande aquisição. Gosto dele, é meu amigo e ele tem que tomar a decisão que ele acha que tem que tomar. Ele que comprou o Cruzeiro e sabe como vai administrar. Qualquer decisão tem que ser respeitada. Eu só acho essa exposição e avaliação desnecessária”, reclama. “O que for feito vai ser aceito e meu coração vai continuar no Cruzeiro. Se eu continuar, vou dar o máximo para retornar o Cruzeiro para a primeira divisão. Se eu sair vou torcer muito para o Cruzeiro voltar para a primeira divisão porque o Cruzeiro não pode estar aonde está”, completa o treinador, que aproveitou para desejar boa sorte a Ronaldo. “Queria desejar muita sorte e muito êxito ao Ronaldo nessa nova empreitada. E deixar um abraço à nação cruzeirense que sempre me apoiou”.

Fonte: O Tempo