Marta publica vídeo com camisa do Corinthians e cria expectativa na torcida

Camisa 10 do Orlando Pride, dos Estados Unidos, e da seleção brasileira, Marta publicou um vídeo em seu Instagram na manhã desta sexta-feira (24), véspera de Natal, que deixou a torcida do Corinthians sonhando com o retorno da jogadora ao Brasil. Nos stories, ela aparece com a camisa da equipe paulista, em uma academia.

Marta, que já disse em uma entrevista ser torcedora do Corinthians desde a infância, não é um sonho impossível para a torcida corinthiana, pelo menos foi o que afirmou recentemente a diretora Cris Gambaré. A dirigente comentou a possibilidade de contratação da jogadora eleita seis vezes a melhor do mundo, já que Marta é embaixadora da Neo Química, patrocinadora do Corinthians.

Andressa Alves, que está no Roma desde 2019 também seria uma peça possível para o Corinthians, time a ser batido no cenário nacional, comentou a diretora Cris Gambaré.

“Andressa Alves e Marta são atletas sensacionais, maravilhosas, sabemos o potencial de cada uma nas suas funções, e tudo é possível. Nesse momento, estamos trabalhando, e minha comissão é quem faz qualquer menção a qualquer coisa. Possível pode ser? Nada é impossível, mas nesse momento o foco é trabalhar dentro do que é possível, do que é necessário e do nosso planejamento. Elas são importantíssimas e têm afinidade maravilhosa com o Corinthians. Tudo é possível, tá?”, disse.

Veja a reação de alguns torcedores:

Marta joga no Corinthians ano que vem e eu digo se esperava ou não pic.twitter.com/tNFbOuho9v — Duarda (@duarda_sm) December 24, 2021

All I want for Christmas is… MARTA NO @Corinthians pic.twitter.com/iBDGx9XIyy — mundinho shiv roy br (@CarolChrispim) December 24, 2021

marta postou um story com a camisa do corinthians

a fiel: pic.twitter.com/QHN0JGqdF7 — ؘ (@kccwalz) December 24, 2021

Fonte: O Tempo