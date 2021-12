Minas não vai adotar prescrição para vacinar crianças contra a Covid

Minas Gerais não vai adotar a prescrição médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, conforme orientado pelo Ministério da Saúde. A postura segue o foi anunciado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Nas próximas horas o governador Romeu Zema deve publicar, nas redes sociais, a decisão adotada no Estado, conforme informou a assessoria de comunicação do Executivo.

Com a decisão, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) deve publicar uma nota detalhando como será a imunização das crianças com a vacina da Pfizer. O uso do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas a vacinação infantil enfrenta resistência do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Belo Horizonte também deve recusar a prescrição médica, conforme nota da Secretaria Municipal de Saúde. A pasta informou que aguarda um comunicado do governo de Minas para definir as estratégias de imunização.

Fonte: O Tempo