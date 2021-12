Natal será com chuvas fortes em 97 cidades de Minas Gerais, alerta Inmet

A virada do Natal, entre esta sexta-feira (24) e este sábado (25), será de chuvas muito fortes em 97 cidades de Minas Gerais, de acordo com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que afirma que pode chover até 100 milímetros.

“Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.”, ressalta o Inmet.

Na noite desta quinta-feira (23), um homem, de 44 anos, morreu afogado após o carro que ele dirigia ser arrastado pelas fortes chuvas que atingiram Montes Claros, no Norte de Minas Gerais

Saiba como se prevenir da chuva:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades que serão atingidas:

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Araçuaí

Arinos

Bandeira

Berizal

Bertópolis

Bonito de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Cachoeira de Pajeú

Capitão Enéas

Catuti

Chapada Gaúcha

Comercinho

Cônego Marinho

Coronel Murta

Cristália

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Francisco Sá

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Gameleiras

Grão Mogol

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacarambi

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

Josenópolis

Juvenília

Lontra

Luislândia

Machacalis

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Ninheira

Nova Porteirinha

Novorizonte

Padre Carvalho

Pai Pedro

Palmópolis

Patis

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Paraíso

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

Virgem da Lapa



Fonte: O Tempo