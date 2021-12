Pai espanca filho de 9 meses para punir namorada que queria terminar, em Betim

Um homem de 23 foi preso após agredir o filho de 9 meses por não aceitar o fim do relacionamento com a companheira dele, de 18 anos. O crime ocorreu em Betim e foi registrado na Polícia Civil de Ibirité, ambas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem de 18 anos era constantemente agredida física e psicologicamente pelo suspeito, com quem mantém um relacionamento há dois anos. Cansada das agressões ela decidiu terminar o relacionamento na última quarta-feira (22), mas o homem não aceitou e disse que ia agredir o bebê do casal como forma de punir a mulher.

Como ele tem uma personalidade violenta, a vítima pediu uma amiga que ficasse com o filho do casal até o suspeito se acalmar. A amiga ficou com bebê por um tempo e depois o casal foi buscar a criança. Na casa da amiga, a vítima pediu que acionassem a polícia porque companheiro não permitia que ela terminasse o relacionamento. O suspeito ouviu e se revoltou. Ele pegou o bebê e fugiu.

No dia seguinte, o homem apareceu na casa do casal, que fica no mesmo lote de familiares dele, completamente transtornadom e entregou a criança para a mãe dele. A sogra deu o bebê para a vítima e a colocou em um carro de aplicativo para que ela pudesse ir com a criança para um lugar seguro perto da família dela.

A mulher viu que o filho estava com ferimentos no rosto e na cabeça. A criança foi levada ao hospital, onde foi atendida e liberada. A vítima contou que ela e o filho já foram agredidos pelo companheiro diversas vezes. Ela já teve que levar a criança ao hospital e dizer que ela sofreu uma queda para não contar sobre as agressões.

Ainda na versão da jovem, o suspeito é extremamente agressivo e até mesmo os familiares dele o temem. O homem foi localizado dirigindo um carro. Ele não tem habilitação e o veículo foi apreendido.

O suspeito foi preso e se limitou a dizer que tem problemas em seu relacionamento e que isso gerou as agressões à companheira e ao filho dele. O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e foi encaminhado ao sistema prisional.

