Por que a capacidade da Arena MRV será apenas de 46 mil torcedores?

Em 2021, o Atlético quebrou o recorde de público do novo Mineirão com mais de 60 mil torcedores presentes nas arquibancadas do Gigante. Desde que a presença de torcedores foi liberada em Belo Horizonte neste ano, o Galo lotou o estádio e levou um tema para o debate. Por que a capacidade da Arena MRV é de apenas 46 mil torcedores?

Os ingressos para as partidas do Galo em casa, em 2021, enquanto o time brigava por títulos, se esgotaram rapidamente e, muitas vezes, a venda não chegava para o torcedor comum, já que os sócios têm prioridade de compra. Na Arena MRV, caso a boa fase do Galo perdure e o fanatismo do torcedor também, a dificuldade pode ser ainda maior.

O arquiteto da arena, Bernardo Farkasvölgyi explicou que o principal motivo para construírem a Arena MRV com esta capacidade foi em relação ao espaço que o clube tinha para a levantar a obra, dentro do planejamento e exigências.

“A gente só tinha uma forma de encaixar a arena. Não tinha outro lugar, por conta das nascentes que tinha que preservar e a posição que a arena encaixava. Só tinha uma. A diagonal da arena ficou para norte e é o que a gente precisa fazer para atender padrão Conmebol, Fifa e não entrar nos jogadores. É para atender o conforto da arena, como melhor inclinação das arquibancadas”, comentou.

Bernardo citou a Arena Independência como exemplo, que passou por uma reforma e para aumentar a capacidade, foi necessário uma inclinação em um dos setores de arquibancada. Para atender as exigências dos bombeiros, o estádio precisou colocar guarda-corpos de grades entre as arquibancadas, o que afetou a visibilidade dos torcedores.

“Esse tipo de coisa a gente jamais poderia fazer na nossa casa. Todo esse cuidado, do conforto, gerou uma capacidade em torno de 46 mil pessoas. A gente sabe que esse novo Atlético, o nosso Galão de sempre, todos os jogos, inclusive o Campeonato Mineiro, vãoi lotar. Então, vamos fazer um rodízio. Em um jogo vão 46 mil, em outro 16 mil cedem lugar para os outros irem. O motivo, de fato, foi o encaixe no terreno e as pesquisas feitas para entender qual seria o público ideal”, disse o arquiteto.

Durante a comemoração do bicampeonato do Brasileirão, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, não descartou a hipótese de jogar no Mineirão quando necessário. Veja no vídeo:

Fonte: O Tempo