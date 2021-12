Rodoviária do Rio deve receber 560 mil viajantes neste fim de ano

A Rodoviária do Rio deverá registrar 560 mil viajantes em suas instalações neste final de ano. A previsão é da concessionária que administra o terminal, que informa continuar a manter os protocolos sanitários de proteção à covid-19.

Segundo a porta-voz da rodoviária, Beatriz Lima, este número representa 82% do movimento no mesmo período de 2019 e o dobro de 2020, no intervalo de 22 de dezembro a 3 de janeiro.

“A vacinação já atinge um percentual maior que 70% da população e as viagens pelo Brasil estão aquecidas neste que é um período tradicionalmente de grande demanda. O crescimento também está atrelado à ótima relação entre custo e benefício oferecido pelas empresas de transporte rodoviário regular com tarifas muita atraentes, algumas até 800% mais baratas que trechos aéreos”, disse, em nota.

A maior saída da cidade do Rio de Janeiro ocorreu ontem (23), com 33,2 mil viajantes embarcando principalmente para as regiões turísticas do estado do Rio (Lagos, Serrana, Costa Verde, Vale do Café e Interior), além de cidades de São Paulo, Minas Gerais e Brasília.

No dia 30 de dezembro, o terminal também deve registrar 29,8 mil passageiros embarcando e 24,3 mil desembarcando em função do réveillon. O dia mais cheio, no entanto, será 2 de janeiro, quando muita gente que chegou ao Rio seguirá de volta para seus destinos (31,8 mil embarques) e a população carioca que viajou voltará (35,5 mil desembarques).

Ao todo, de 22 de dezembro a 3 de janeiro, as 41 viações que operam as linhas intermunicipais e interestaduais estão programando 16.310 ônibus. Desse total, 8.040 são extras.

Aeroportos

O Aeroporto Santos Dumont estima que 453.143 passageiros devem circular pelo terminal no período entre 17 de dezembro e 3 de janeiro, aumento de 23% em relação ao ano passado. Já 3.743 voos entre pousos e decolagens são esperados no aeroporto, aumento de 15% em comparação a 2020.

Para a segunda quinzena de dezembro, o RIOgaleão prevê a chegada de 120 mil passageiros em voos domésticos, e 33 mil em voos internacionais. A maior parte dos turistas brasileiros é de São Paulo, Ceará e Pernambuco; e de fora do país, Argentina, Chile e Europa.

Os 37 aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber cerca de 2,9 milhões de passageiros de 17 de dezembro a 3 de janeiro. O número é 44% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 2 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa, de 18 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021.