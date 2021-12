São Paulo confirma contratação do goleiro Jandrei, ex-Santos

A direção do São Paulo confirmou nesta sexta-feira (24) a contratação do goleiro Jandrei, que estava no Santos. O jogador de 28 anos assinou contrato até 31 de dezembro de 2023, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas. Ele será apresentado no clube do Morumbi em janeiro, após o período de férias.

O acerto entre as duas partes já era conhecido há alguns dias, mas só foi confirmado nesta véspera de Natal. Jandrei foi contratado pelo Santos em agosto. Ele desembarcou na Vila Belmiro com a missão de substituir os goleiros João Paulo e John, que enfrentaram seguidas lesões ao longo da temporada.

Com ambos recuperados de problemas físicos, Jandrei se tornaria o terceiro goleiro do elenco santista. Mas, mesmo com as lesões dos titulares, ele acabou recebendo poucas oportunidades na equipe comandada por Fábio Carille. E tinha contrato somente até o fim do Paulistão.

Por isso, optou pelo vínculo maior no São Paulo, onde será a sombra do titular Tiago Volpi. Jandrei virou a grande opção da direção após o empréstimo do reserva Lucas Perri ao Náutico. Mais experiente, o novo reforço do time do Morumbi deve aumentar a pressão sobre Volpi, titular da equipe há três temporadas, mas que oscilou ao longo de 2021 e se tornou alvo da torcida.

Natural de Itaqui (RS), Jandrei iniciou a carreira na base do Internacional. Depois passou por Novo Hamburgo, Atlético Tubarão e Chapecoense, onde ganhou destaque nacional entre 2017 e 2018. No ano seguinte, recebeu a primeira oportunidade internacional, no Genoa, da Itália. Mas acabou voltando para o Brasil em seguida para defender o Athletico-PR, entre 2020 e este ano.

Jandrei é a segunda contratação do São Paulo para 2022. A primeira foi o lateral-direito Rafinha, ex-Grêmio, Flamengo e Bayern de Munique. O clube tem interesse nos meias Alisson e Douglas Costa, outros ex-jogadores do time gaúcho. Na quinta, a diretoria anunciou a renovação do contrato do zagueiro Arboleda.

Fonte: O Tempo