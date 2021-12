Taxa de transmissão da Covid sobe e permanece em nível de alerta em BH

Belo Horizonte teve aumento na taxa de transmissão da Covid, que está em nível amarelo, ou seja, em alerta. Nesta sexta-feira (24), a taxa chegou a 1,03, sendo que nesta quinta-feira (23), ela estava em 1,01. Os dados são do boletim da Secretaria Municipal de Saúde.

Os dados mostram ainda que a ocupação de leitos para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para a doença também estão em nível de alerta, com 52,5 % de ocupação. Já os leitos de enfermaria para pacientes com coronavírus estão com ocupação em nível verde, ou seja, controlado, com 49,6% de ocupação.

Ao todo, a cidade tem 294.565 casos confirmados da doença e 7.082 mortes. Além disso, há 286.869 pessoas recuperadas do coronavírus e 614 em acompanhamento.

Fonte: O Tempo