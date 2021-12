Veja como será a vacinação contra a Covid em BH neste dia 24, véspera de Natal

A Prefeitura de Belo Horizonte manterá a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (24), véspera de Natal. No entanto, a imunização ocorrerá somente entre 8h e 11h30 nos Centros de Saúde e pontos de drive-thru.

O dia será dedicado à repescagem com a segunda dose de Pfizer para pessoas de 12 a 30 anos, cuja primeira dose tenha completado pelo menos 21 dias. Para se vacinar, é preciso levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF. No caso dos adolescentes entre 12 e 15 anos, é preciso 1estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais ou apresentar autorização devidamente preenchida. Os locais de vacinação para este grupo estão disponíveis neste link.

Também podem se vacinar com a dose de reforço as gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente (com e sem BPC) e com síndrome de Down – a partir de 18 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Os locais de vacinação para este grupo estão disponíveis neste link.

Fonte: O Tempo