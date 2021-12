Zárate ainda não foi descartado pelo América; Salum acredita em permanência

Embora o técnico do América, Marquinhos Santos, tenha praticamente descartado a permanência do atacante argentino Mauro Zárate no clube em 2022, o coordenador de futebol do Coelho, Marcus Salum, afirmou que o futuro do jogador ainda não está decidido. O contrato de Zárate com o América era curto, apenas até o fim deste ano.

Zárate chegou ao América já no fim da temporada, em setembro de 2021, enquanto a permanência do time na Série A do Brasileirão era uma dúvida. Sem espaço no Boca Juniors, a contratação do argentino gerou muita expectativa, e apesar de ter feito apenas um gol, foi peça importante no elenco, ainda mais com a saída confirmada de Ademir, que vai para o Galo.

“Tem o Zárate, que estão falando que foi embora, mas ele ainda não foi. É um jogador que pode continuar no América. A pedida inicial dele foi alta, mas não encerramos as negociações. Eu deixo a imprensa falar, mas aqui estou falando para americano. Pode acontecer de o Zárate renovar”, explicou Salum ao canal Decadentes no YouTube,

Fonte: O Tempo