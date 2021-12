Acidente com sete veículos, entre eles um Camaro, deixa feridos na Grande BH

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no início da tarde deste sábado (25) em um acidente envolvendo sete veículos no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A batida envolveu um carro de luxo, um Chevrolet Camaro vermelho e terminou com um motorista embriagado preso.

As informações iniciais do Corpo de Bombeiros indicam que a batida ocorreu por volta das 12h30 na avenida Dionízio Gomes, que da ácesso ao município a partir da BR-040. Houve vazamento de combustível no local e risco de explosão.

Os militares dos bombeiros desligaram as baterias dos veículos e aplicaram serragem na pista, para elimitar o risco de novos acidentes no local.

População queria agredir motorista

Ainda segundo informações da Polícia Militar (PM), moradores ficaram exaltados e chegaram a tentar agredir um dos motoristas, mas a corporação foi acionada e conseguiu controlar a situação no local.

A batida envolveu diversos veículos, que vão desde um Chevete 1981 até um Camaro de luxo. Ainda de acordo com a PM, um dos motoristas foi preso por conduzir embriagado, entretanto, a corporação não soube precisar qual dos veículos ele dirigia.

Matéria em atualização

Fonte: O Tempo