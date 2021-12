Atleta é atleta 12 meses por ano? Me enquadro na pergunta. Ser atleta em tempo integral me fez ter vida longa no esporte que escolhi para chamar de meu. Festas de fim de ano sempre rendem discussões nas equipes de vôlei porque a temporada começa em junho e termina em maio do ano seguinte. Sendo assim, o período natalino, carnavalesco e etc tem que ser adaptado. Por muitos anos treinei até o dia 24 e depois entre o Natal e Réveillon, retornando em janeiro.

Alguns times ainda fazem isso. É bastante comum. O que vivi nos últimos anos de carreira foi um recesso maior, período completo festivo, retomando no início do ano. Poucos falam abertamente porém um dos motivos para dividir a folga é a irresponsabilidade do próprio atleta que chuta o pau da barraca literalmente e “esquece” do dever de casa.

A programação com descanso longo inclui afazeres por parte do elenco sem ninguém para vigiar. É você e você, comprometimento e consciência coletiva. Atletas merecem descansar a cabeça, estar com a família, festejar também entretanto uma dose de bom senso é bem-vinda. Quanto mais alto o nível, maior o comprometimento. O investimento é alto e a estrutura supõe que os atletas, principalmente, tenham uma conduta compatível.

Não se engane se a maioria dos times ainda faz esse retorno entre Natal e Reveillon, é falta de confiança. Alguns dias de descuido colocamos meses de esforço a perder. Preparação física é um processo, tem que regar como se fosse planta.

Na Itália, ao contratar um atleta, existe uma cláusula indicando o peso e percentual de gordura que o atleta deverá se apresentar. Documentado evita o velho “ah, eu não sabia”. Aí é tarde, multa, mexeu no bolso. Atleta se apresenta em condições físicas compatíveis e ponto final. Feliz Natal!

Fonte: O Tempo