Biden insultado durante ligação de Natal

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi insultado durante uma ligação telefônica para celebrar o Natal, quando uma pessoa usou uma frase muito popular entre os simpatizantes do ex-presidente Donald Trump.

O presidente e sua esposa Jill seguiram a tradição de conversas com algumas pessoas que ligavam para uma linha especial para acompanhar o trajeto do Papai Noel, que é rastreado desde 1955 pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).

Por videoconferência na Casa Branca, os dois conversaram com um homem que se identificou como “Jared”, pai de quatro filhos.

Depois de conversar rapidamente com as crianças sobre os presentes que pediram e afirmar que precisavam ir para a cama antes da meia-noite, Biden conversou com o pai e comentou que os dois tinham um filho chamado Hunter.

No fim da conversa, o presidente americano desejou um “Natal maravilhoso” ao interlocutor, que respondeu “eu também desejo um Natal maravilhoso para vocês, Feliz Natal”. E se despediu com a frase “Vamos Brandon”.

“Vamos Brandon, eu concordo”, respondeu Biden, sem outro comentário para a frase, um código para ofender o presidente que na realidade significa “Fuck Joe Biden” (“F***-se Joe Biden”).

Não ficou claro se o presidente entendeu imediatamente a referência, mas a primeira-dama Jill Biden deu um sorriso constrangido.

O vídeo da conversa viralizou nas redes sociais e algumas pessoas elogiaram o presidente por permanecer impassível.

A frase virou um eufemismo para a ofensa contra o presidente após um erro de um repórter da NBC ao entrevistar o piloto Brandon Brown após sua vitória em uma etapa da Nascar em outubro.

Ao aumentar a voz para cobrir o barulho das arquibancadas, ele afirmou: “E vocês conseguem ouvir a torcida gritando: Vamos, Brandon!”. Mas, na verdade, o público gritava “Fuck Joe Biden” de maneira clara.

A frase “Let’s Go Brandon” virou rapidamente um slogan para insultar Joe Biden sem utilizar o palavrão.

Até alguns políticos já usaram a frase contra o presidente democrata.

