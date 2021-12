Carmo do Cajuru tem o maior número de presépios à visitação em Minas Gerais

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) já disponibilizou em seu site o guia online de Presépios e Lapinhas de Minas Gerais em 2021. Ao todo, são 504 presépios residenciais e comunitários de 302 municípios de todas as regiões do Estado cadastrados que integram o roteiro. A iniciativa, que está em sua sexta edição, éuma ação de salvaguarda das Folias de Minas.

Neste ano, o município de Carmo do Cajuru, na região Central, destaca-se com o maior número de presépios no circuito, com 56 locais cadastrados para visitação, seguida de Serranos, no sul de Minas, com 47, Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, e Medina, no Vale do Jequitinhonha, com 13, e São Francisco, no norte do Estado, com 11.

Além do roteiro de visitação, o Iepha-MG apresenta a disponibilização de práticas de mediação em seu site para serem realizadas com os visitantes dos presépios e lapinhas. A oferta de roteiros mediados é uma ação educativa que visa promover os detentores como mediadores dos saberes que tornam a tradição um patrimônio cultural vivo do povo mineiro. Seu objetivo é enriquecer a experiência do público durante as visitas na interação com os fazedores.

Em Minas Gerais, a tradição dos presépios está presente desde o século XVIII, com muitos deles montados nos chamados oratórios-lapinhas, encontrados nas regiões de Santa Luzia e Sabará. A ação entra de forma especial na programação dos 50 anos do Iepha-MG e conta com a participação dos municípios mineiros na divulgação.

Saiba mais no site Iepha-MG.

Fonte: O Tempo