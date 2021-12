Cometa Leonard ilumina o céu do Rio ao lado do Cristo Redentor

Nomeado cientificamente de C/2021 A1, o cometa Leonard – o mais brilhante cometa a cruzar os céus do mundo em 2021 – foi visto ao lado do Cristo Redentor nesta semana. O registro foi feito pelo fotógrafo Marcello Cavalcanti, que capturou o fenômeno.

Com magnitude de luminosidade estimada em 2,5, o Leonard foi descoberto em 2021 pelo astrônomo Gregory J. Leonard e estará no ponto mais próximo da Terra no dia 3 de janeiro de 2022, segundo informa a agência aeroespacial norte-americana Nasa. Após o ápice, Leonard se afastará lentamente e só poderá ser visto nos céus a partir da Terra daqui 80 mil anos.

Veja imagens do cometa Leonard feitas pela sonda orbital solar da Nasa:

O cometa Leonard e sua cauda, que pode medir até cerca de 15 milhões de quilômetros, continuam visíveis nos céus brasileiros. Para observadores amadores, é possível usar aplicativos de localização que apontam as coordenadas exatas do fenômeno no céu e as horas mais propícias para a observação.