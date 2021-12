Grutas de Maquiné e Rei do Mato ficarão fechadas ao público temporariamente

A partir de segunda-feira (27), as três unidades de conservação pertencentes à Rota das Grutas Peter Lund ficarão fechadas para o público. O Monumento Natural Peter Lund, na Gruta de Maquiné, em Cordisburgo, e o Monumento Natural Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, estarão com visitas suspensas até 2/1. Já o Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos municípios de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, ficará inacessível temporariamente, porém, sem data definida para reabertura.

Os fechamentos são necessários para que a Concessionária Rota das Grutas Peter Lund SPE, composta pelas empresas Urbanes e B21, possa finalizar a transição de gestão dentro dos moldes do Programa de Concessão de Unidades de Conservação (Parc), do Governo de Minas. Atualmente, a responsabilidade pelas unidades é do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Entre as ações previstas para o período de transição estão o ajuste dos últimos detalhes logísticos, realização de pequenos reparos nas estruturas, manutenções das áreas verdes, entre outros. A partir de 3/1, a empresa iniciará a operação da visitação turística no Monumento Natural Peter Lund e no Monumento Natural Gruta Rei do Mato.

O Parque Estadual do Sumidouro passará por reparos de readequação da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e realização de pequenas manutenções, limpezas e reparos em geral, como, por exemplo, nas áreas verdes. Ainda não há uma data definida para que a unidade de conservação seja reaberta ao público.

Agendamento

As visitas para a Gruta de Maquiné e para a Gruta Rei do Mato, a partir de 3/1, poderão ser agendadas de forma remota. O público que desejar ir até a Gruta de Maquiné deve marcar por meio do WhatsApp: (31) 99564-6656 ou via e-mail, pelo [email protected]

Para visitar a Gruta Rei do Mato, é preciso enviar um WhatsApp para o número (31) 99669-3886 ou via e-mail, pelo grutareidomato[email protected]

Em breve, uma plataforma on-line será disponibilizada para a compra antecipada de ingressos.

Com Agência Minas

Fonte: O Tempo