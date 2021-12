Homem é morto com quatro tiros na rua em Santa Luzia

Um homem de 34 anos foi morto com pelo menos quatro tiros na rua Verônica de Araújo, no bairro São Benedito, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, duas pessoas que discutiram com a vítima recentemente são os suspeitos do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram chamados até o local após um homem ser baleado em via pública. Ao chegarem no endereço, a vítima estava caída, mas ainda consciente. Ela foi socorrida para a UPA São Benedito, foram constatadas perfurações no braço, na barriga e no queixo. Apesar dos primeiros socorros, o homem não resistiu e morreu na UPA.

Testemunhas relataram que os autores do crime seriam dois indivíduos que a vítima teria discutido recentemente e que eles voltaram para vingar o desentendimento. Os suspeitos estavam em uma moto que não foi identificada e fugiram depois do crime.

Até o momento, ninguém foi capturado. Câmeras de segurança próximas ao local do crime podem auxiliar nas investigações.

Fonte: O Tempo