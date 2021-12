Nasa lança ao espaço telescópio espacial James Webb, sucessor do Hubble

A Nasa trasmitiu, na manhã deste sábado (25), o lançamento do telescópio espacial James Webb, considerado o sucessor do Hubble. O equipamento estava programado para ser lançado em 2007, mas acabou sendo colocado em órbita na manhã deste sábado, 14 anos depois

O lançamento do James Webb (JWST), maior e mais potente telescópio já projetado, foi adiado três vezes desde que o mesmo chegou a Kourou, em outubro. Na última terça-feira (21), más condições climáticas causaram um novo atraso, segundo a Nasa.

O JWST foi construído nos Estados Unidos, sob a direção da Nasa, e incorpora instrumentos das agências espaciais europeia e canadense. Ele permitirá a exploração das primeiras idades do universo, bem como da evolução das galáxias ou das características dos exoplanetas.

Confira o vídeo do lançamento:

Telescópio visa esclarecer de onde viemos e se estamos sozinhos

O telescópio James Webb seguirá os passos do mítico Hubble, com a ambição de esclarecer duas perguntas essenciais: “De onde viemos?” e “Estamos sozinhos no universo?”, resumiu a astrofísica da Nasa Amber Straughn em entrevista coletiva no início de dezembro.

Concebido em 1989 e nomeado “JWST” (James Webb Space Telescope, em homenagem a um ex-diretor da Nasa), o telescópio foi desenvolvido em colaboração com a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Canadense (CSA).

Seu desenvolvimento foi marcado por muitos problemas que adiaram o lançamento durante anos e que quadruplicaram os custos iniciais, que alcançaram 10 bilhões de dólares.

O aparelho foi fabricado nos Estados Unidos e seu lançamento acontecerá em Kourou, na Guiana Francesa, a bordo de um foguete Ariane 5.

Com AFP

Fonte: O Tempo