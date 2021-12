Novak Djokovic deve desfalcar a equipe da Sérvia na disputa da ATP Cup

Novak Djokovic, número 1 do mundo, não vai disputar a ATP Cup, dos dias 1º a 9 de janeiro, em Sydney, e ainda não tem presença confirmada no Aberto da Austrália. A informação é do jornal sérvio Blic.

Aos 34 anos, Djokovic foi nomeado para compor a equipe da Sérvia na competição, embora não tenha confirmado se já foi vacinado para covid-19, citando privacidade. A vacinação é uma das normas obrigatórias impostas pelos organizadores da competição.

A Sérvia está no Grupo A, juntamente com Noruega, Chile e Espanha na ATP Cup, que vai ser disputada antes do Aberto da Austrália, previsto para ter início no próximo dia 17.

O chefe do Aberto da Austrália, Craig Tiley, disse na quarta-feira que ainda não tem certeza se Djokovic jogará no Melbourne Park Major. Tiley disse que todos os jogadores e funcionários da equipe australiana serão vacinados ou terão uma isenção médica concedida por um painel independente de especialistas.

Esses requisitos impediram Djokovic de confirmar sua presença no torneio, quando poderá ter a oportunidade de conquistar o 21º título de Grand Slam e a décima taça do Aberto da Austrália.

Fonte: O Tempo