Parque Estadual do Limoeiro, em Itabira, promove Natal solidário

O Parque Estadual Mata do Limoeiro, localizado em Itabira, na região Central do Estado, promoveu a 9ª edição do Natal em Comunidades, projeto que contemplou mais de 400 crianças e também entregou cestas básicas a famílias em vulnerabilidade social.

A festa, que já é uma tradição do parque, acontece desde 2013. Nesta edição, 430 crianças receberam presentes, chocolates e surpresinhas do papai Noel e 112 famílias ganharam cestas básicas. Além das entregas, a visita também inclui um bate-papo sobre meio ambiente.

“Falamos sobre empreendedorismo, sobre a importância do parque, da proteção ambiental e do cuidado com a biodiversidade”, conta o gerente da unidade de conservação, Alex Amaral.

Mudança com a pandemia

Diante das medidas sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19, o formato do evento precisou passar por mudanças nos últimos dois anos. Originalmente, as comunidades iam até a sede do parque para um dia de atividades, com apresentações culturais com a temática ambiental. Mais de 1 mil pessoas participavam da festa.

Desde 2020, equipes da unidade e voluntários vão até os habitantes e fazem a entrega dos presentes e cestas básicas. Com o avanço da vacinação e a queda nos indicadores da Covid no estado, a expectativa é que o formato original volte a ser adotado no próximo ano.

