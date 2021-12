Tradicional almoço de Natal volta a ser servido no Restaurante Popular de BH

Gratidão e felicidade. Esses foram os sentimentos que resumiram o que foi o almoço de Natal oferecido para mais de 3.500 pessoas nos restaurantes populares de Belo Horizonte neste sábado (25). O evento marcou a retomada da tradição que perdurou por 27 anos, de forma voluntária, mas que precisou ser interrompido em 2020 em virtude da pandemia do coronavírus.

No Restaurante Popular I – Herbert de Souza, que fica na avenida do Contorno, no Centro de BH, a fila começou a encher pela manhã. O almoço começou a ser servido às 11h, assim que o Papai Noel chegou ao local escoltado por agentes da BHTrans.

Apesar da espera, quem aguardava pela refeição se mostrou otimista, principalmente pela volta da confraternização. “Eu sempre venho e neste ano o sentimento é de alegria, principalmente porque Deus iluminou que neste ano todos pudessem ser servidos novamente”, relata Sheila dos Santos, 41.

No menu, um cardápio típico da festividade: lombo ao molho com abacaxi e cebola caramelizada, arroz com alho, feijão simples, farofa rica, cenoura ralada com espinafre e maçã e um doce.

Arielson Oliveira, 42, aprovou o menu e fez questão de agradecer a todos os funcionários que estavam trabalhando durante o Natal. “A gente tem que agradecer a Deus todos os dias. Pela vida de quem deixou de estar na família para estar aqui nos servindo, pelos guardas que estão ali fora, pela comida que me alimenta. Isso pra mim é o Natal”, resume.

Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Maíra Colares, foram mais de 2,5 toneladas de alimentos servidos durante a festividade, tudo de forma gratuita. Para que isso fosse possível, foi necessária uma ação integrada.

“A Guarda Municipal e a BHTrans dão apoio para a nossa festa, ajudando na chegada do Papai Noel, mas também temos vários voluntários como o músico que está no sax, animando o salão, a distribuição de brindes, então é uma festa feita a muitas mãos”, explica.

Para Maíra, a retomada dessa confraternização de Natal marca o retorno de uma tradição.

“É uma alegria a gente voltar com essa festa do Natal, mesmo com protocolos tão diferentes, porque é uma festa muito tradicional e esperada pelas famílias que usam o serviço do restaurante popular. No ano passado não aconteceu, mas neste ano a gente retoma com muita alegria essa atividade”, finaliza.

Fonte: O Tempo