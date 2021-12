Veja jogadores da base do Galo que podem ser utilizados em 2022

A temporada de 2021 já chegou ao fim para o Atlético, os jogadores desfrutam das merecidas férias e, no dia 17 de janeiro retornam às atividades na Cidade do Galo. O primeiro compromisso da equipe comandada por Cuca será a disputa do Campeonato Mineiro, que começa em, mas, pelo menos nas primeiras partidas, o Alvinegro vai a campo com um time alternativo e deve usar jogadores da base.



No início desta temporada não foi diferente. Por conta do adiamentos de jogos, causado pela pandemia de Covid-19, o Brasileirão de 2020 acabou poucos dias antes do início oficial da temporada de 2021. Com isso, os principais jogadores ganharam alguns dias de folga e vários jogadores da base ganharam oportunidades, como o caso do atacante Echaporã que subiu para o time principal durante o ano.



Outro jogador das categorias de base do Galo que integrou o time profissional durante 2021 foi o zagueiro Micael. Com 21 anos, o jogador fez sua estreia no time de Cuca durante a última rodada do Brasileirão, quando o Galo já havia confirmado o título e se preparava para a final da Copa do Brasil.



Ele começou o jogo já como titular e o Galo acabou perdendo para o rebaixado Grêmio por 4 a 3. Ao longo de 2022 o zagueiro deve ganhar outras oportunidades no time principal, assim como outros jogadores que ainda estão nas categorias de base alvinegra.



Rubens



O meia-atacante de 20 anos está no Atlético desde 2016 e, na temporada de 2021 foi o grande destaque individual da base alvinegra. Rubens marcou 15 gols em 32 jogos oficiais pelo Sub-20. O meia ainda não fez sua estreia no time profissional, mas foi relacionado pela primeira vez também na última rodada do Brasileirão.



Felipe Felício



O atacante de 19 anos fez sua estreia pelo profissional alvinegro no Estadual de 2021 e já entrou em campo nove vezes pelo Galo principal, hoje comandado por Cuca. O jogador também deve ser utilizado durante a temporada, principalmente na disputa do Campeonato Mineiro, que começa logo após a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que será disputada pelos jogadores da base do Galo.



Guilherme Santos



De volta ao Galo depois de passar a temporada emprestado ao Vitória, o atacante de 20 anos pode, enfim, fazer sua estreia pelo profissional do Atlético. O atacante foi o artilheiro do Galo Sub-20 em 2020, foi emprestado pela segunda vez ao Coimbra, acabou não ficando no time e foi emprestado novamente para ganhar mais maturidade e experiência.



Fonte: O Tempo