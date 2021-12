América já garante premiação milionária na Libertadores; confira valor

Por ter terminado o Campeonato Brasileiro na oitava colocação, o América conquistou uma vaga na Pré-Libertadores, depois de viver a melhor temporada da história do clube. Com a disputa do torneio, o Coelho já garantiu uma premiação milionária, mesmo se não avançar à próxima fase. Com o Brasileirão 2021, o América faturou R$21,4 milhões pelo oitavo lugar.

O primeiro desafio do América já tem data marcada: 23 de fevereiro, na Arena Independência, contra o Guaraní, do Paraguai. Essa partida em casa vai dar ao Coelho US$ 500 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 2,8 milhões, independente do resultado, isso porque a Conmebol dá ao mandante um valor específico por jogo em cada fase.

A partida decisiva será em Assunção, no Paraguai, será no dia 2 de março e o time paraguaio irá embolsar o mesmo valor de premiação. Caso o América avance para a terceira fase da competição continental, vai faturar mais US$ 600 mil por jogo como mandante.

O América está de férias desde o fim do Brasileirão, depois de confirmar a participação na competição continental. Os jogadores do elenco Sub-20 do Coelho, que vão integrar o time profissional em 2022, já iniciam a preparação para a temporada nesta segunda-feira (27), no CT Lanna Drumond. O primeiro compromisso do Coelho é na disputa do Campeonato Mineiro, que começa em 26 de janeiro.

Fonte: O Tempo