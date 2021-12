Após cobranças por reforços, Leila diz que não ‘medirá esforços’ no Palmeiras

A torcida do Palmeiras tem feito campanha nas redes sociais pela contratação de um centroavante de renome para a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro. As páginas da presidente Leila Pereira e de atacantes especulados como possíveis reforços são constantemente visitadas por torcedores. A mandatária alviverde, no dia de sua posse, revelou ter recebido inúmeros Pix com pedidos de palmeirenses.

Nas redes sociais, neste domingo, Leila Pereira garantiu que está focada em reforçar o Palmeiras e mandou recado para a torcida: “Penso 24 horas por dia no Palmeiras. Torcedor, tenha certeza de que não medirei esforços para fazer o Palmeiras cada vez mais vencedor”, escreveu a presidente, buscando acalmar as cobranças dos palmeirenses.

A expectativa da cúpula alviverde é de ter o elenco fechado no dia da reapresentação da equipe, marcada para 5 de janeiro. O técnico Abel Ferreira montou uma lista de pretensões com o encerramento da temporada e espera ganhar reforços de um zagueiro canhoto e um centroavante. Valentín ‘Taty’ Castellanos (New York City FC), Yuri Alberto (Internacional), Agustín Álvarez Martínez (Peñarol) e Wesley Moraes (Club Brugge) são alguns dos jogadores ventilados. Outros nomes podem aparecer em caso de oportunidades de mercado.

Ansioso, o torcedor do Palmeiras pede celeridade nas contratações e reclama por não ver nomes de medalhões especulados na equipe. O uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United, é um dos atacantes mais citados, mas o time manterá a política adotada nos últimos anos, buscando jogadores jovens que possam dar retorno técnico e financeiro ao clube.

Até aqui, o Palmeiras já acertou a contratação de três reforços. Primeiramente, chegaram o goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional, e o meia Eduard Atuesta, que estava no Los Angeles FC. Na última semana, o clube confirmou o acerto com o atacante Rafael Navarro, que fez excelente Série B pelo Botafogo Em processo de renovação do elenco, Jaílson, Felipe Melo e Willian Bigode já deixaram a Academia. Luiz Adriano também não deve ficar.

A primeira partida do Palmeiras no Mundial de Clubes está agendada para o dia 8 de fevereiro, contra o vencedor de Al-Ahly x Monterrey, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Caso avance para a final, o clube palestrino jogará em 12 de fevereiro. O Chelsea é o principal cotado para enfrentar o Palmeiras numa eventual decisão.

Fonte: O Tempo