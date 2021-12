Coronel Fabriciano: bandidos invadem ambulância e matam paciente que era socorrido no Natal

Um homem de 42 anos foi assassinado quando era socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite deste sábado (25), em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço.

De acordo com a Polícia Militar, chegou a informação que funcionários de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tiveram o veículo tomado, por criminosos fortemente armados. Eles socorriam uma vítima que tinha sido encontrada ferida em casa.

Ao chegar no local, a polícia descobriu que a ambulância não tinha sido sequestrada, mas que criminosos chegaram ao local e mataram um homem que estava sendo socorrido. Os funcionários da ambulância contaram que ouviram gritaria e, ao perceberem que se tratava de um homicídio, eles se abrigaram na ambulância.

O homem morreu no local, onde foram encontrados um martelo e uma faca com vestígios de sangue. Três homens são suspeitos do crime. Eles fugiram do local. Os agentes de saúde contaram que a vítima parecia não querer sair de casa para ser socorrida.

A vítima estava sozinha em casa e havia sinais de arrombamento na residência. Não se sabe ainda a autoria e motivação sobre o crime. A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil para investigações.

Fonte: O Tempo