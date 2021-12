Batida entre dois carros deixa seis feridos na BR-352 em Nova Serrana

Uma batida entre dois carros deixou seis pessoas, entre elas duas crianças de 2 e 3 anos, em Nova Serrana, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, na noite deste sábado (25), na BR-352.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um Volkswagem Gol e um Toyota Etios bateram de frente. No Gol estavam cinco pessoas e no Etios apenas o motorista.

Uma criança de dois anos foi ejetada para fora do carro e teve traumatismo craniano grave. Ela foi encaminhado por terceiros para um hospital da região. Outra criança de três anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os adultos, uma jovem de 18 anos e outra de 24 anos e um homem de 44 foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros a Santa Casa de Pitangui.

A jovem de 18 anos tinha fratura na perna esquerda e corte no rosto, a de 24 anos apresentava fratura no fêmur e escoriações. Já o homem de 44 anos tinha escoriações pelo corpo, suspeita de fratura na pelve e costela e laceração no cotovelo esquerdo.

O ocupante do Etios não estava no local quando os bombeiros chegaram. Há informações que ele também foi socorrido por terceiros. As causas para o acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

Fonte: O Tempo