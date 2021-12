Boxing Day: Premier League tem rodada repleta de gols

Enquanto o resto do mundo para no final do ano para acompanhar as festas, o futebol na Inglaterra, como de costume, seguiu. A tradicional rodada do Boxing Day, em alusão ao feriado mais que centenário na Comunidade das Nações Britânicas que coincide com a (não-oficialmente reconhecida) primeira partida de futebol da história, agitou a Premier League neste domingo (26).

O líder do campeonato e atual campeão Manchester City fez um duelo de grandes emoções diante do Leicester City. A equipe de Pep Guardiola abriu 4 a 0 em apenas 25 minutos de jogo, mas viu o adversário voltar do intervalo disposto a dificultar as coisas, diminuindo a desvantagem para 4 a 3 nos 20 primeiros minutos da segunda etapa. No entanto, o City conseguiu respirar com mais dois gols e venceu por 6 a 3, com destaque para Sterling, que marcou duas vezes. O time de Manchester segue na ponta, agora com 47 pontos em 19 partidas disputadas.

Em segundo, empatados com 41, vêm Liverpool e Chelsea. O atual campeão europeu derrotou o Aston Villa, fora de casa, por 3 a 1, com dois gols do brasileiro naturalizado italiano Jorginho.

Em quarto, o Arsenal não tomou conhecimento do Norwich City e goleou fora de casa por 5 a 0. O destaque foi Bukayo Saka, autor de dois gols.

O Tottenham também não teve dificuldades para vencer o Crystal Palace por 3 a 0, com um gol do brasileiro Lucas Moura.

Em outro duelo já finalizado, o Southampton bateu o West Ham, fora de casa, por 3 a 2.

Rodada incompleta por conta da covid-19

Ainda restam dois confrontos pela rodada de número 19 da Premier League. Ainda neste domingo duelam Brighton e Brentford e na segunda-feira (27) o Newcastle recebe o Manchester United. Outros três jogos acabaram adiados em virtude do aumento de número de casos do novo coronavírus (covid-19) no Reino Unido: Burnley x Everton, Wolverhampton x Watford e Liverpool x Leeds United. Algumas das equipes envolvidas alegaram não ter a quantidade mínima de atletas para poderem entrar em campo.

Os Reds, vice-líderes da competição, teriam a chance de se aproximarem do Manchester City, mas o Leeds foi um atingido por um surto, com cinco jogadores contaminados às vésperas da partida.