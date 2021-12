Casa das Rosas abre inscrição para curso de escritores

A Casa das Rosas, que integra a Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, abriu as inscrições para o curso livre de preparação de escritores (Clipe), tanto para a categoria adulto quanto jovem. As inscrições serão feitas pelo site do museu até o dia 5 de fevereiro.

O objetivo do curso é o exercício livre da criatividade por meio da palavra escrita. A proposta é que os escritores iniciantes recebam capacitação técnica e recursos para se profissionalizar. O curso é gratuito.

Entre os docentes estão nomes como Luiza Romão, Marcelo Maluf, Bruna Mitrano e Rafael Gallo.

O resultado dos selecionados para o curso será divulgado até o dia 25 de fevereiro de 2022 no site do museu e em suas redes sociais. Ao final, todos os alunos receberão um certificado.

O curso funciona desde 2013 e, até este momento, já colaborou para o aperfeiçoamento de 570 escritores na categoria adulto e outros 240 escritores na categoria jovem.

Para o Clipe adulto, nas turmas de prosa e de poesias, serão oferecidos um total de 80 vagas no total. É necessário ter mais de 18 anos e enviar uma pequena amostra do próprio trabalho. As aulas, em formato híbrido, devem ser iniciadas no dia 5 de março de 2022 e terá a duração de oito meses.

Já no Clipe Jovem serão oferecidas 30 vagas e os interessados devem ter entre 14 e 18 anos. As aulas serão totalmente virtuais. Para a inscrição, também será necessário apresentar uma pequena amostra de texto autoral. No caso do Clipe Jovem, as aulas devem ser iniciadas no dia 9 de março.

A Casa das Rosas é um museu localizado na Avenida Paulista e dedicado à poesia, à literatura, à cultura e à preservação do acervo bibliográfico do poeta Haroldo de Campos. Neste momento, o museu está sendo restaurado.