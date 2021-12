Cruzeiro: presidente diz que ajuda de Pedro Lourenço será decisão de Ronaldo

Na última partida do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Naútico, 60.700 torcedores compareceram ao Mineirão no empate em 0 a 0, em 25 de novembro. A Raposa não tinha mais chance de queda ou de acesso, e o confronto serviu apenas para cumprir tabela e prestigiar a aposentadoria do ex-atacante Rafael Sóbis.

Antes de terminar o primeiro tempo, uma cena chamou a atenção. O empresário Pedro Lourenço subiu à arquibancada e foi aclamado pela torcida. Oficialmente, ele é conselheiro deliberativo, mas não ocupa nenhum cargo na diretoria, nem vestiu a camisa estrelada como jogador. No entanto, sempre gozou de enorme prestígio entre os cruzeirense, sendo visto como o salvador da pátria nos momentos críticos em relação às finanças.

Nos últimos dois anos, então, o socorro financeiro se tornou uma constante e sua voz foi ouvida em decisões importantes, como a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Com a venda de 90% das ações do Cruzeiro para Ronaldo Fenômeno, o mecenas deverá perder espaço no clube, conforme admite o presidente Sérgio Santos Rodrigues.

“Tudo que for relacionado à SAF quem vai definir é o Ronaldo, não é com a gente mais. De fato, ele (Pedro Lourenço) foi um patrocinador muito importante, um cara que ajudou o Cruzeiro sempre, um grande torcedor. Agora, não depende da gente mais. Na minha gestão, convidei para ser vice de futebol, mas ele optou por não ajudar dessa forma e continuou ajudando financeiramente”, explicou o dirigente, em entrevista à TV Máfia Azul, nesse sábado (25).

Sérgio Santos Rodrigues disse ainda que, entre as propostas que chegaram ao clube para a compra dos 90%, não constava uma eventual oferta de Pedro Lourenço.

“Foram apresentadas outras propostas, mas o Pedrinho, desde o começo, disse que não teria interesse em comprar o Cruzeiro”, explicou.

Especula-se que Pedro Lourenço possa ser um dos investidores que entrarão com o Ronaldo no negócio. Isso porque os 90% das ações adquiridos pelo Fenômeno seriam cotizados entre outros empresários. Pedro Lourenço não foi encontrado para comentar o assunto.

