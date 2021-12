Galo: Grêmio avisa que não vai liberar Douglas Costa de graça

O Atlético está próximo de fechar o acordo com o atacante Douglas Costa, atualmente no Grêmio, porém o vice-presidente de futebol do clube gaúcho já avisou que não vai liberar o jogador de graça para outra equipe. Douglas Costa tem contrato de empréstimo da Juventus ao Tricolor até dezembro de 2022.

Enquanto o jogador aproveita as férias com a esposa em Dubai, nos Emirados Árabes, depois de passar por Maldivas, a diretoria do Galo trabalha pesado para trazer o jogador, querido por Cuca, a Belo Horizonte. Em entrevista à rádio Guaíba, o vice-presidente vice-presidente de futebol do Grêmio, Dênis Abrahão, disse que o desejo do jogador é muito importante no processo.

“Vamos sentar e construir um bom negócio para o jogador e para o Grêmio. O Grêmio quer saber o que ele quer. Vai ser olho no olho… Ele vai colocar a vontade dele, nós vamos colocar a nossa vontade e vamos chegar a um acordo. Vamos construir uma situação de melhorias para todos”, disse à rádio Guaíba.

Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio e voltou ao clube gaúcho em 2021, mas o jogador pouco apresentou. Com lesões e polêmicas, ainda precisa encaixar nos planos do Tricolor, caso queira ficar. Pelo menos é o que pensa o vice-presidente de futebol do clube.

“Temos que construir algo interessante e inteligente para as partes. Não vamos rescindir contrato, ele é um excelente jogador. Vamos conversar, ele é o mandatário do processo, e a gente não quer fingir que a gente gosta do jogador e o jogador gosta da gente. Se ele se enquadrar no nosso conceito, muito bem. Caso contrário, passe bem”, explicou.

Fonte: O Tempo