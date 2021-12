Galo pode entrar em campo 76 vezes em 2022; veja cronograma

O ano de 2021 foi intenso e desgastante, porém muito vitorioso para o Atlético. O ano começou ainda na reta final do Brasileirão 2020, adiado por causa da pandemia e teve, na sequência, já o início dos compromissos da temporada vigente. Já 2022 promete ser um pouco mais tranquilo em relação ao calendário passado, mas, depois de uma grande temporada, as expectativas são altas. A disputa da Copa do Mundo no fim do ano, no Catar, também vai deixar o cronograma dos clubes mais apertado.

Caso o Galo dispute todas as competições até as finais, vai entrar em campo 76 vezes. A estimativa é a mesma da temporada anterior, em que o Galo também poderia entrar em campo 76 vezes – contando apenas os jogos da temporada 2021. Ao fim do ano, o Galo quase bateu a previsão de jogos. Foram 75 compromissos cumpridos, faltando apenas a final da Libertadores a ser disputada, já que caiu na semi do torneio.

Embora a previsão de números de jogos seja a mesma, 2022 terá novidades para o Atlético. A primeira delas é no Campeonato Mineiro, que, dessa vez, será decidido em final única. Com isso, caso o Galo chegue até a decisão, vai somar 14 partidas pelo Estadual, sendo 11 na primeira fase, duas na semifinal e uma na decisão. A primeira rodada está marcada para o dia 26 de janeiro e o Galo encara o Villa Nova, fora de casa.

No dia 20 de fevereiro o Atlético terá o primeiro grande compromisso do ano, a disputa da Supercopa do Brasil. O adversário será o Flamengo, vice-campeão do Brasileiro. Originalmente, o torneio de jogo único é disputado entre os vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil. Como o Galo faturou as duas competições, o vice do Brasileiro, pelo regulamento, vira o adversário.

A Copa do Brasil tem previsão de início para o dia 23 de fevereiro, mas o Atlético, que disputa a fase de grupos da Libertadores, entra apenas a partir da terceira fase. Na competição nacional, o Galo, caso vá até a final, vai disputar 10 jogos, contando todos os jogos de ida e volta do campeonato nacional. A final está marcada para 19 de outubro.

Atual campeão, o Atlético vai entrar em campo 38 vezes durante o Brasileirão de pontos corridos,que tem previsão para iniciar em 10 de abril. Pela Copa Libertadores, o Galo, que entra na fase de grupos e pode ir até à final em jogo único, pode entrar em campo até 13 vezes. A fase preliminar da competição começa em 23 de fevereiro.

