Grave acidente entre carro e ônibus deixa um morto e feridos na MGC-135 em MG

Um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio na MGC-135, na altura de Corinto, na região Central de Minas Gerais, deixou uma pessoa morta e pelo menos duas pessoas feridas em estado grave, na madrugada deste domingo (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa que estava no carro de passeio morreu e duas vítimas ficaram encarceradas no ônibus. Trinta pessoas se envolveram no acidente entre passageiros do carro e do ônibus. A colisão ocorreu por volta de 3h.

Ambulâncias da concessionária Eco 135 fizeram atendimento às vítimas e as socorreram para hospitais da região. A reportagem de O TEMPO tentou contato com a assessoria da concessionária e aguarda retorno.

Ônibus tombou após batida

Há informações que o ônibus tombou após colisão. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e perícia da Polícia Civil estiveram no local do acidente. As causas para a colisão ainda serão investigadas.

A pista ficou interditada nos dois sentidos na madrugada, pela manhã o trânsito começou a ser no sentido pare e siga, mas já foi completamente liberado.

Esta matéria está em atualização



Fonte: O Tempo