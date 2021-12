Irmãos são assassinados na noite de Natal em Belo Horizonte

Dois irmãos foram assassinados, na noite deste sábado (25) de Natal, no aglomerado Morro das Pedras, na região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, de 21 e 23 anos, foram mortas a tiros por suspeitos em duas motocicletas, que não foram encontradas.

Ainda segundo a polícia, testemunhas que preferiram não se identificar disseram que a morte foi por causa de disputa pelo tráfico de drogas na região. Já familiares das vítimas relataram que os irmãos foram mortos a mando do chefe do tráfico de drogas do aglomerado, que está preso.

Duas pessoas foram apontadas como suspeitas de atirarem. A Polícia Militar foi até a residência dos suspeitos e realizou diligências para tentar encontrá-los, mas eles não foram localizados.

Ao chegar a cena do crime, a Polícia Militar encontrou uma aglomeração de pessoas e as vítimas já ao solo, aparentemente sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e constatou os óbitos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de investigação no local do crime e o caso foi encaminhado a Central Estadual Digital de Flagrantes. Os corpos dos irmãos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.

Fonte: O Tempo