Para aliviar dívidas, diretoria do Galo é unânime em venda do Diamond Mall

O órgão colegiado do Atlético, composto por presidente e vice do clube, além do grupo de empresários investidores, chamado de 4Rs, é unânime e quer a venda do shopping Diamond Mall. O Galo, depois de vender 50,1% do empreendimento para a construção da Arena MRV, quer a alienação da parte restante para aliviar as dívidas do clube.

A decisão final é do Conselho Deliberativo do clube, que tende a seguir os argumentos da diretoria alvinegra. O presidente do Galo, Sérgio Coelho vê a venda como uma ótima oportunidade do Galo de diminuir os juros que precisa pagar anualmente por conta das dívidas que possui. O mandatário também citou que o empreendimento é pouco rentavel atualmente.

“Se o Atlético vender esse patrimônio e pagar as dívidas financeiras e outros credores, nós estaremos economizando, de juros, anualmente, R$45 a 50 milhões, referentes a essa dívida que a gente consegue pagar com a venda do shopping. O shopping tem dado uma receita, um lucro para o Atlético, anual, de menos de R$10 milhões. O Atlético recebe de aluguel do shopping R$10 e gasta R$45 milhões pagando juros de dívidas que poderiam ser pagas com a venda do ativo”, afirmou o presidente.

Ex-presidente do Atlético e atual membro do órgão colegiado, o investidor Ricardo Guimarães reconhece a importância que o Diamond Mall, localizado no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, tem na história do clube, mas acredita que a relaidade hoje é diferente, o que demanda outros desafios.

“Nós ganhamos bastante, mas as coisas mudam. As coisas evoluem também. Não quero entrar nessa análise, mas o mundo hoje é diferente. Tem muito comércio digital, online, que concorre. Talvez tenha ficado um pouco mais arriscado e pode ser um bom momento de vender o shopping”, explicou Guimarães.

No orçamento para 2022, aprovado pelo conselho na última semana, o Atlético prevê uma receita de R$350 milhões com a venda do shopping. Dessa forma, o empresário Rafael Menin também acredita que a venda pode ajudar o Galo financeiramente.

“Não é uma decisão fácil. O Ricardo (Guimarães) falou muito bem. Há quase 30 anos foi um grande negócio. A geração de valor que nós conseguimos com a venda da primeira metade do Diamond Mall é importante. O que queremos com a venda, se for desejo do conselho, é gerar muito mais valor. É transformar esses R$350 milhões, pode ser até mais do que isso, transformar em um valor muito maior, para ajudar na dívida”, opinou.

Fonte: O Tempo