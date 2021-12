Previsão do tempo: domingo será de sol em BH, mas chuva volta durante a semana

O domingo (26) será de sol em toda Minas Gerais, mas há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite para as regiões Noroeste, Norte, Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Em Belo Horizonte e na região metropolitana da capital, as chances de chuva são mínimas.

A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que informou também que a temperatura mínima no Estado foi de 11,1ºC em Maria da Fé, no Sul de Minas, e a máxima prevista é de 33ºC no Norte do Estado. Em Belo Horizonte a mínima foi de 15,4ºC e a máxima deve ser de 29ºC.

Ao longo da semana chuva intensifica em Minas

Ainda segundo o Inmet, a partir desta segunda-feira (27), as chuvas devem se intensificar em todo Estado, inclusive em Belo Horizonte e na região metropolitana. A tendência é que as chuvas permaneçam até quinta-feira (30).

A virada do ano pode ser de chuva em quase todo Estado, incluindo a capital, mas essa previsão só deve ser confirmada nos próximos dias.

