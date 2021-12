Previsões para 2022: o ano regido por Mercúrio

O ano de 2021 está chegando ao fim e a expectativa em saber como será 2022 vem batendo na porta. Por isso, nós de O TEMPO, conversamos com o tarólogo e influenciador digital, conhecido como o Místico, para falar sobre as tendências e previsões para 2022.

De acordo com o Místico , 2022 será regido por Mercúrio, planeta que carrega a energia das oportunidades, mas exigirá muito foco e paciência. “A energia desse astro acentua algumas características importantes para a comunicação”, esclarece.

Além de Mercúrio, a numerologia de 2022 é o número 6 e os Enamorados são as cartas regentes do Tarot. “O próximo ano será um ano de cura energética e espiritual, mas é um ano de atenção aos extremismos e de respeitar as diversas opiniões”, explica.

“Vai ser um ano difícil para a política, teremos embates diretos, mas vale lembrar que a carta dos enamorados traz a jovialidade e o poder para os mais novos, e isso pode e vai ditar o rumo dos resultados eleitorais”, prossegue.

O bruxo conclui que 2022 será um ano de muito foco, mas também de oportunidades e abertura de caminhos. “Vale a pena investir em novos estudos ou negócios, mas sempre com sabedoria para não acabar metendo os pés pelas mãos”, recomenda.

“Teremos momentos difíceis para a economia e, com o vírus ainda à solta, será preciso redobrar nossa cautela e atenção. Em anos regidos pelo número 6, as coisas podem e vão ser MUITO INTENSAS, e vão demandar o triplo de atenção”, finaliza.

Confira as previsões para 2022 em cada cenário, de acordo com o Místico:

Política

O cenário político atual do nosso país será regido pela influência de Mercúrio com a carta da Lua do Tarot, o que nos diz muito sobre os embates presidenciais. A Lua nos alerta para que estejamos atentos para evitar enganos, processos fantasiosos e ilusões que estarão presentes no cenário político.

O importante é ter em mente que essa carta aponta para uma transformação na situação atual. O desequilíbrio emocional, e o medo do fim serão presentes nessa relação e o atual governo pode lutar até o fim para tentar continuar aonde está, mas esse embate vai levar com certeza a uma mudança.

A carta da lua é a carta do mistério e remete as questões ocultas, muita coisa será revelada e amplamente discutida, alianças irão se intensificar.

Pandemia em 2022

A saúde do povo brasileiro está regida pela carta dos Enamorados, que não fala necessariamente sobre amor e relacionamentos. Ela representa oportunidades, benefícios e possíveis ofertas da vida neste momento. Ao mesmo tempo, o livre-arbítrio e as indecisões podem dividir a sua opinião. Isso pode deixar dúvidas sobre como agir com relação a determinados assuntos.

A pandemia deve nos dar finalmente uma trégua, no entanto, é preciso estar alerta para grandes aglomerações e uma nova onda da doença. Desta vez sem muitas mortes, mas com muitas pessoas afetadas. A continuidade dos protocolos de segurança e prevenção deve ser mantida. Esta carta define o nosso destino, mas ao mesmo tempo, deixa-nos à mercê das nossas escolhas.

Economia e Mercado

Infelizmente, para os brasileiros, a economia do país será regida pela carta de número 16, a temida Torre. Isso significa mudanças bruscas, devastadoras e marcantes para uma grande parcela da população brasileira.

A simbologia da carta da torre remete à mudança do rumo das coisas, mas para chegar até o topo é preciso subir vários degraus, enfrentar inimigos e talvez até a derrota. Com relação ao Brasil, isso significa uma inflação mais alta que o normal, até um período de recessão e escassez de emprego. Teremos oportunidades de melhora e uma retomada gradual, mas apenas se o governo decidir repensar a forma que tem lidado com as finanças do país.

Futebol

Finalmente, o país poderá ter um bom descanso, a carta que rege o esporte mais amado do país e a Seleção Brasileira em 2022 é a carta do Enforcado. A carta de número 12 representa uma grande corrida por um objetivo, que finalmente será alcançado, mas somente se houver uma revisão interna e melhora de comunicação entre os envolvidos. A carta do enforcado é também a do eu interior e da reflexão, por isso será preciso que o grupo olhe mais para o coletivo e reflita sobre os aspectos macros em um cenário que será acirradíssimo até o fim, e que contará com sacrifícios importantes para alcançar a vitória.

