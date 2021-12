América anuncia renovação de contrato de João Paulo

O América anunciou na tarde desta segunda-feira (27) a prorrogação de contrato do lateral-esquerdo João Paulo, de 35 anos. É a terceira renovação junto ao clube.

No clube desde o início de 2019, João Paulo é um dos principais atletas do plantel devido à referência técnica e de liderança. Em sua primeira temporada, ele foi o segundo jogador que mais atuou e também foi o líder de assistências do elenco no ano.

Pelo América são 116 jogos, além de seis gols marcados e 12 assistências entre Campeonato Mineiro, Série A, Série B e Copa do Brasil. Agora, o lateral-esquerdo terá a oportunidade de disputar com o Coelho, pela primeira vez, a Copa Libertadores.

Até o momento, o América renovou o contrato de seis jogadores para a próxima temporada: o goleiro Matheus Cavichioli; o lateral-direito Patric; o lateral-esquerdo João Paulo; o volante Juninho e os atacantes Berrío e Felipe Azevedo. O volante Juninho Valoura e o atacante Zárate ainda negociam com a diretoria.

Fonte: O Tempo