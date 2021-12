América: jovens da base iniciam pré-temporada nesta segunda

A pré-temporada do América tem início nesta segunda-feira (27), mas por enquanto somente para jovens das categorias de base. Oito jogadores do elenco sub-20 começam os treinamentos para se juntar ao time profissional.

Os atletas que compõem o grupo de transição são Gustavo Marques (zagueiro), Zé Vitor (zagueiro), Arthur (lateral direito), Carlos Junio (lateral esquerdo), Gustavo (meia), Rodriguinho (meia), Kawê (atacante) e Carlos Alberto (atacante). Eles conquistaram o Campeonato Mineiro sub-20 em 2021.

Alguns deles já tiveram oportunidades no time principal na última temporada, como a joia da base, Carlos Alberto. Esteve presente em 14 jogos, sendo quatro no Mineiro, dois na Copa do Brasil e oito no Brasileirão. Recebeu oportunidades com Lisca, Vagner Mancini e Marquinhos Santos. Marcou seu primeiro gol pelo profissional contra o Santos, no Campeonato Brasileiro.

Outro que também recebeu oportunidades foi o zagueiro Zé Vitor, à época, com Vagner Mancini. Foram apenas três jogos, pelo Campeonato Brasileiro, contra Atlético, Sport e Grêmio. Após o período, sequer era relacionado pelo treinador, que justificou. “Assim como peguei o Zé Victor que ninguém falava e coloquei para jogar, eu também tirei no momento que achei que o peso estava sendo muito grande para o atleta”.

Rodriguinho, assim como Carlos Junio, Gustavo e Kawê, compõe o grupo que ascendeu ainda sob o comando e observação de Lisca. O jogador tinha 17 anos quando recebeu a oportunidade de integrar o profissional – chance como a desta temporada.

Nesta segunda, alguns atletas, que foram campeões do Mineiro Sub-20, já iniciarão a pré-temporada no profissional! São eles: Arthur e Carlos Alberto.#CoelhãoNaLiberta#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/SJqD9xfbx1 — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) December 26, 2021

Confira a lista de atletas:

Arthur, 18 anos: no América desde março de 2019, jogou 37 partidas na base e marcou dois gols.

Carlos Alberto, 19 anos: no América desde abril de 2018, jogou 83 partidas e marcou 25 gols na base; tem 14 jogos e um gol no profissional. Convocado duas vezes pela Seleção Brasileira Sub-20 em 2020.

Carlos Junio, 20 anos: no América desde novembro de 2016, jogou 73 partidas na base e um gol; apenas um jogo no principal.

Gustavo, 20 anos: no América desde abril de 2018, atuou 57 partidas e anotou 12 gols na base; fez 19 jogos no profissional.

Gustavo Marques, 20 anos: no América desde abril de 2018, jogou 59 partidas na base e marcou cinco gols.

Rodriguinho, 18 anos: no América desde março de 2012019, atuou em 59 jogos e marcou 11 gols pela base.

Kawê, 19 anos: no América desde novembro de 2018, jogou 65 partidas e anotou 12 gols na base; atuou e cinco jogos no time principal.

Zé Vitor, 20 anos: no América desde abril de 2019, atuou em 54 jogos e marcou dois gols na base; participou de três partidas no time principal.

Fonte: O Tempo