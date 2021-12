Antaq abre audiência pública para concessão do Porto de São Sebastião

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) abriu hoje (27) uma consulta e audiência pública para receber contribuições a respeito do leilão de concessão do Porto de São Sebastião, localizado em São Paulo. De acordo com a Antaq, as contribuições poderão ser encaminhadas a partir desta segunda-feira até as 23h59 do dia 9 de fevereiro de 2022.

A agência reguladora informou que os documentos técnicos e minutas jurídicas estarão disponíveis na sua página na internet e que as contribuições poderão ser dirigidas à Antaq exclusivamente por meio e na forma do formulário eletrônico disponível no site.

“Será permitido, exclusivamente por meio do e-mail [email protected], mediante identificação do contribuinte e no prazo estipulado, anexar imagens digitais, tais como mapas, plantas e fotos, sendo que as contribuições em texto deverão ser preenchidas nos campos apropriados do formulário eletrônico”, informou a Antaq.

Após o período da consulta pública, será realizada uma audiência para debater as contribuições recebidas pela agência, ainda sem data marcada.

O leilão de privatização do porto deverá ser realizado na bolsa de valores B3, ainda sem data definida. De acordo com a minuta do edital de concessão, o prazo do contrato será de 25 anos, prorrogáveis por mais cinco.

Atualmente, o porto é operado pela Companhia Docas de São Sebastião, administradora e Autoridade Portuária do Porto de São Sebastião. O terminal oferece a infraestrutura portuária (marítima, terrestre e de armazenagem) para a atracação de navios e movimentação de cargas.

Entre os principais produtos que passam pelo porto estão a barrilha, sulfato de sódio, malte, cevada, trigo, produtos siderúrgicos, máquinas e equipamentos, bobinas de fio de aço, que vêm do exterior. Já entre os produtos exportados estão veículos, peças, máquinas e equipamentos, vitualhas, produtos siderúrgicos e cargas gerais.