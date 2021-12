Após ano de conquistas, Sada Cruzeiro descansa antes da retomada dos jogos

Com o tetra do Mundial de Clubes e na vice-liderança da Superliga masculina de vôlei, atrás apenas do rival Minas, o time do Sada Cruzeiro curte uns merecidos dias de descanso antes da retomada da competição nacional. A equipe retoma os treinamentos em 3 de janeiro, quando começa a preparação para o primeiro confronto de 2022. O time estrelado só volta à quadra no dia 9 de janeiro, às 18h45, quando enfrenta o Vôlei São José, na abertura do returno da Superliga.

O líbero Lukinha está satisfeito com o que a equipe apresentou nesta reta final de 2021, ano que foi coroado com o tetracampeonato do Mundial no dia 11 de dezembro. “Acho que o time vem mostrando uma regularidade que a gente buscou a temporada inteira, principalmente no Mundial, que foi nosso momento de maior crescimento. A gente sabia da importância desses dois jogos depois do Mundial, para fecharmos bem o ano e o primeiro turno da Superliga, já pensando nos confrontos das quartas de final”, comemora o atleta do Sada Cruzeiro.

Após a conquista do Mundial, o time comandado pelo técnico Filipe Ferraz venceu o Vôlei Guarulhos e o APAN Blumenau, pela Superliga, ambas por 3 a 0. “Estes dois últimos jogos depois do Mundial foram fundamentais para a gente manter o ritmo. Agora temos que aproveitar, descansar, e também não podemos perder o foco”, avalia o central Otávio.

Com 26 pontos conquistados em 11 jogos disputados até agora, o Sada Cruzeiro ocupa a vice-liderança na tabela da Superliga masculina de vôlei, atrás apenas do Minas, que lidera isolado, com 33 pontos.

Fonte: O Tempo