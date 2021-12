‘Campeão? O Galo!’, enfatiza Diego Costa em vídeo com amigos; veja

Após a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Atlético, o atacante Diego Costa curte férias em sua cidade natal, em Lagarto, em Sergipe. E nem em seus dias de descanso, o jogador esquece a conquista, pelo contrário, faz questão de reforçar.

Em uma conversa com amigos e familiares, questionam se Diego Costa é campeão. E na sequência, o atacante questiona: ‘Campeão, é quem?’. Sem resposta, insiste: ‘Fala qual time. Qual time?’. E finaliza: ‘O Galo! O Atlético Mineiro”.

Confira o vídeo:

De férias há pouco mais de duas semanas, Diego Costa tem publicado as aventuras em sua conta pessoal no Instagram, e tem chamado a atenção pelos ‘rolês aleatórios’, durante as férias. Esteve jogando bingo e fazendo trilha com amigos.

Veja o vídeo:

E o que dizer das férias do Diego Costa? HAhaHAhaHA “Gente como a gente”! 😅😅😅 #CarasDoGALO! pic.twitter.com/Z54USEBs9b — 🅰️tlético News (@atleticonews) December 26, 2021

Fonte: O Tempo