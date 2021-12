Carro fica destruído após incêndio em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro

Um carro ficou completamente destruído depois de ser tomado pelas chamas na madrugada desta segunda-feira (27) em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para combater o incêndio por volta das 4h e se depararam com um Fia Uno em chamas.

Ainda, de acordo com a corporação, testemunhas relataram que o incêndio teria sido provocado por dois homens. Eles teriam retirado alguns objetos do veículo e, em seguida, ateado fogo no automóvel.

Foram necessários mil litros de água para debelar as chamas e 45 minutos de trabalho para acabar com o incêndio.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e a perícia técnica da Polícia Civil também foi informada sobre o ocorrido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e o dono do veículo não foi encontrado.

Fonte: O Tempo