Como será o amanhã do Cruzeiro sob a batuta do Fenônemo?

O retorno do ex-craque Ronaldo ao Cruzeiro, agora como proprietário de 90% das ações do clube, caiu como uma bomba sobre Belo Horizonte. Os efeitos da notícia, contudo, não se restringiram às montanhas que circundam a capital mineira. Alcançaram os mais altos patamares Brasil afora e também no exterior. A China Azul, vivendo um verdadeiro martírio desde a queda para a segunda divisão, em 2019, entrou em completo estado de êxtase. Afinal, vislumbrou no amparo financeiro do então menino revelado na Toca da Raposa a possibilidade de redenção. Dentro e fora de campo.

Passada a “euforia justificada”, conforme defendeu o presidente Sérgio Santos Rodrigues no programa “Bem, Amigos”, do canal SporTV, qual o destino da instituição daqui para a frente, sob nova direção, sob a batuta de um novo patrão? Como será o amanhã do Cruzeiro?

“Pode parecer estranho o que vou falar, mas tem uma nova gestão chegando, e ela (gestão) está centralizando as decisões, as informações. Precisamos respeitar isso”, pondera um membro da atual diretoria estrelada, que não será identificado.

Embora as incertezas atinjam até mesmo quem, até o último 18 de dezembro, detinha a informação em primeira mão, estratégica, o primeiro movimento de Ronaldo a se tornar público foi o veto à volta de Alexandre Mattos para comandar o futebol em 2022. Dirigente estrelado de 2012 a 2014, ele já atuava diretamente no planejamento da próxima temporada, tendo sido responsável por participar das contratações dos nove reforços anunciados pelo clube até então. A poucos dias do previsto desembarque na Toca II, descobriu que estava fora dos planos.

Em contato com o Super.FC, às 20h05 (de Brasília) do último 21 de dezembro, diretamente dos Estados Unidos, Mattos não disfarçou a decepção ao afirmar, de forma literal: “puxaram o meu tapete”. Algumas horas depois, tentou minimizar o sentimento de traição em entrevistas a outros veículos.

Na manhã seguinte, o Cruzeiro oficializou a desistência em contar com o profissional nesta nova fase do clube, agora, como Sociedade Anônima de Futebol (SAF). “O Cruzeiro passará por um importante processo de transição que visa à reorganização do clube associativo para a SAF. Nesse sentido, para dar autonomia ao trabalho estratégico que se inicia, Alexandre Mattos, profissional que negociava com o clube, não estará conosco nessa jornada”, informou por meio de nota.

O segundo ato oficial da nova administração se deu quando a Raposa apresentou como seriam dados os próximos passos. “Foi montado um comitê de transição que atuará por aproximadamente 120 dias para coordenar uma auditoria contábil, financeira e jurídica, a fim de confirmar as premissas que embasaram o acordo”, apontou o clube em comunicado oficial.

No mesmo texto, os novos donos do Cruzeiro informaram que Gabriel Lima, diretor de negócios do Real Valladolid (clube espanhol de propriedade de Ronaldo), será o líder da transição e responsável pelo diagnóstico e planejamento estratégico de negócio e operacional, enquanto o ex-zagueiro Paulo André, também componente do grupo, o responsável pelo diagnóstico e planejamento estratégico de futebol. Na prática, aquele que conduzirá os rumos em campo.

“O processo de transição também incluirá o escritório de advocacia BMA – Barbosa, Müssnich & Aragão, responsável por conduzir a auditoria jurídica, a XP Investimentos, responsável pelo suporte na reestruturação financeira, a Alvarez & Marsal, que dará suporte a todos os aspectos da transição, e a Rioscom, que atuará, junto à comunicação do Cruzeiro, no relacionamento com a imprensa”, acrescentou o clube do Barro Preto.

Tudo é novidade com a regulamentação da SAF

Quando o Cruzeiro começou a tirar do papel o projeto de clube-empresa, foi criado um conselho de administração responsável por representar a instituição na SAF. Além do presidente Sérgio Santos Rodrigues, compõem o grupo o ex-presidente da Raposa Alvimar de Oliveira Costa e Paulo Henrique Pentagna.

Logo após o resultado da assembleia geral extraordinária em 17 de dezembro, realizada para autorizar a mudança no estatuto e o consequente aumento no percentual legal de ações disponíveis à venda, Alvimar assentiu ser o melhor caminho. Foi além. Reafirmou se tratar de desejo antigo, acalentado desde o período no qual presidiu a instituição, entre 2003 e 2008.

Quando o martelo foi batido com a chancela R9, o próprio Alvimar demonstrou-se estupefato. “Até o dia da votação do conselho para a mudança no estatuto, falava-se que existiam vários interessados, e não era o Ronaldo. A impressão era que tudo estava pronto”, admitiu ao Super.FC, no último 20 de dezembro.

E acrescentou: “Vamos ver o contrato, o que ele diz, como é o investimento, planejamento estratégico, planejamento para os próximos anos, tem muita coisa para passar debaixo da ponte ainda. A gente não sabe ainda se é bom, se é ruim, mas o nome não tem melhor. Não tem um nome mais forte no mundo do futebol do que ele (Ronaldo). Isso aí já faz uma diferença muito grande. Mas temos de olhar com muita responsabilidade as cláusulas em todos os sentidos (jurídico, comercial, futuro). Enfim, é tudo muito novo”, ressaltou.

A lei federal 14.193/2021, dispositivo que criou e regulamentou o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), sancionada no último 6 de agosto pelo Palácio do Planalto, surgiu como um alento a clubes brasileiros atolados em dívidas. Não raro, herdadas e sedimentadas por gestões incompetentes, temerárias e, até mesmo, investigadas por indícios robustos de corrupção. A hipótese, porém, só será confirmada ou refutada com o passar do tempo. Tudo é novo.

“É uma esperança, mas o importante é se saber: a transformação em SAF não é o pó de ‘pir-lim-pim-pim’. Não é mágica. Ela dá um oxigênio, mas cobra muito trabalho, responsabilidade e cumprimento de acertos. O importante é se entregar a caneta para um grupo sério, que vá trabalhar com os pés no chão, com pilares de integridade, governança e profissionalismo. Se o Cruzeiro avançar na gestão, vai se tornar modelo, e vários clubes, principalmente os endividados, tendem a seguir o mesmo caminho”, argumenta Andrei Kampff, jornalista, advogado especializado em direito desportivo e colunista do Lei em Campo.

“A mudança da natureza jurídica foi só um passo. Agora, o trabalho começa de verdade. E ele vai ter que ser muito bem feito, porque as responsabilidades assumidas são grandes, e a cobrança sobre uma empresa é muito mais forte do que sobre uma associação”, acrescenta Kampff.

Planejamento iniciado para 2022 se tornou incerteza

Antes de a Série B do Campeonato Brasileiro terminar, o técnico Vanderlei Luxemburgo já falava em planejamento para a temporada 2022, com destaque para solucionar o transfer ban (sanção imposta pela Fifa que impede o registro de jogadores por causa de dívidas em negociações passadas). No último 26 de novembro, Cruzeiro e treinador anunciaram a renovação do contrato até o fim de 2023. No entanto, com a venda do clube a Ronaldo, a continuidade de Luxemburgo se tornou uma incógnita. Especula-se que a comissão técnica será reavaliada pelos novos gestores.

Passando férias em Maceió, Luxemburgo ainda não teve qualquer contato com o grupo que assumirá o clube. Com isso, teoricamente, ele estará na Toca II no próximo 4 de janeiro quando os jogadores se apresentarão após o período de férias. Na última sexta-feira (24), o treinador gravou um vídeo e demonstrou irritação com o que ele considera “exposição desnecessária”

“O Luxemburgo está sendo analisado, se continua ou não, se os jogadores contratados continuam ou não. Acho essa exposição desnecessária. O Ronaldo é muito bem-vindo ao Cruzeiro. Foi uma grande aquisição. Gosto dele, é meu amigo e ele tem que tomar a decisão que ele acha que tem que tomar. Ele que comprou o Cruzeiro e sabe como vai administrar. Qualquer decisão tem que ser respeitada. Eu só acho essa exposição e avaliação desnecessária”, reclamou.

Luxemburgo ainda destacou que, independentemente de seguir ou não, estará tranquilo. “O que for feito vai ser aceito, e meu coração vai continuar no Cruzeiro. Se eu continuar, vou dar o máximo para retornar o Cruzeiro para a primeira divisão. Se eu sair vou torcer muito para o Cruzeiro voltar para a primeira divisão porque o Cruzeiro não pode estar onde está”, argumentou.

Além da renovação da comissão técnica, a Raposa contratou nove jogadores: Jaílson (goleiro), Pará (lateral-direito), Sidnei e Maicon (zagueiros), Fernando Neto, Filipe Machado e Pedro Castro (volantes), João Paulo (meia) e Edu (atacante). Todo o pacote de reforços firmou vínculo antes da venda. Por isso, a chegada dos atletas também se tornou dúvida, caso a nova direção não queira contar com os nomes anunciados.

Marcello Zanotti, representante do goleiro Jailson, afirma não ter sido procurado e, por isso, entende que a contratação está mantida. “Não fomos comunicados sobre nenhuma mudança. Temos um contrato assinado, com multa prevista. Da nossa parte não tem nada, o Jailson está pronto para se apresentar no dia 4 de janeiro”, informa Zanotti. Representantes de outros jogadores contratados seguiram a mesma linha.

Em entrevista à TV Máfia Azul, o presidente do Cruzeiro disse que Ronaldo quem vai definir sobre os reforços anunciados pelo clube.

“Essa pergunta precisa ser feita para o Ronaldo. Algumas das contratações ele até já sabia e, no final, estava informado. Outras, a gente teve de fazer pela dinamicidade do mercado, mas acho que foram bem recebidas. Porém, vai de acordo com o critério dele agora”, informou Sérgio Santos Rodrigues.

Caso os jogadores passem de reforços a fora dos planos, um imbróglio jurídico pode ser criado.

“Fundamental é saber se existe um contrato entre atleta e Cruzeiro ou um pré-contrato. A rescisão dos dois gera indenizações diferentes. Importante entender que, ao assinar contrato com o clube, já existe uma relação trabalhista, independentemente do registro ou não do atleta. O registro permite a condição de jogo. No caso de o Cruzeiro desistir de contar com um atleta que já tenha assinado, deve existir uma rescisão com todas as verbas trabalhistas tradicionais, mais o pagamento da cláusula indenizatória, conforme previsão contratual. Se for um pré-contrato, gera as obrigações estabelecidas no mesmo, conforme o Código Civil”, explica Andrei Kampff, jornalista, advogado especializado em direito desportivo e colunista do Lei em Campo.

Por outro lado, Kampff ressalta que, caso as contratações não sejam efetivadas, nada impede de o clube dialogar com os atletas e buscar um acordo com eles. “O Ronaldo hoje é o dono do futebol do Cruzeiro, o responsável pelas decisões. Claro que ele tem uma equipe competente que vai analisar todos os contratos sob várias óticas, de boas práticas, de responsabilidade financeira, de proteção jurídica e de desempenho esportivo”, pondera.

Outra dúvida é sobre quem seria o responsável por eventuais indenizações em caso de rompimento de contrato: se o Cruzeiro pré-SAF ou Ronaldo. “As decisões da SAF são de responsabilidade da SAF”, avalia Kampff.

Como tem sido desde que a venda do clube foi anunciada, internamente, o assunto é tratado com cautela. Sob a condição de anonimato, um membro da atual diretoria diz: “Não sei se os jogadores assinaram contrato”. Um de seus pares também responde de forma inconclusiva. “Não posso lhe responder isso, porque envolve diretamente os interesses do Cruzeiro. Não posso me posicionar publicamente sobre o tema que pode ser objeto de litígio”, justifica.

Apreensão de funcionários

As dúvidas sobre como será o Cruzeiro de agora em diante também atingem outros setores do clube. Funcionários da área administrativa que trabalham no escritório da WeWork, no shopping Boulevard, estão apreensivos quanto ao futuro.

“Acredito que vão dispensar muita gente. Os que recebem salários mais altos estão deprimidos, preocupados, com muito medo de serem demitidos. Os gestores também estão tensos, mas tentam não deixar transparecer”, diz um funcionário que pediu para não ser identificado.

De acordo com esse colaborador, nenhuma informação foi passada sobre o que acontecerá, mas ele tem ciência de que o grupo de Ronaldo deve assumir toda a parte administrativa. “Imaginamos o que vai acontecer, e isso era previsto. Em toda área há mudanças constantes, e todo ciclo um dia acaba”, resigna-se.

À TV Máfia Azul, Sérgio Santos Rodrigues argumentou que o pensamento inicial é que a nova gestão conheça e avalie o trabalho de cada colaborador antes de tomar qualquer decisão.

“A ideia que a gente conversou era essa, que ele preserve a grande maioria das pessoas para dar oportunidade de observar o trabalho de cada um. Mas, como é um negócio, ele também quer dar uma olhada para ver salários, cargos, organograma”, disse.

Como ocorreu em vários períodos do mandato de Sérgio Santos Rodrigues, quando os salários da área administrativa atrasaram, o Cruzeiro ainda não pagou nenhuma parcela do 13º do setor administrativo. Por lei, a primeira deveria ter sido quitada até 30 de novembro, e a segunda, em 20 de dezembro.

