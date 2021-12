Dois alpinistas franceses desaparecem em acesso a vulcão na Argentina

Dois alpinistas franceses que escalavam o vulcão Ojos del Salado, em Fiambalá (1.350 km a noroeste de Buenos Aires), na Argentina, despareceram após ativar um sinal de socorro no domingo, informou a polícia local.

Os dois turistas, junto com um terceiro alpinista também de nacionalidade francesa, chegaram a Fiambalá na semana passada para escalar o pico nevado, que tem 6.891 metros de altura, em um percurso que exige pelo menos dez dias de travessia, conhecido como desfiladeiro do Quemadito a 3.400 metros. No entanto, o terceiro escalador não se aclimatou e voltou à base.

Uma brigada de resgate iniciou uma operação de busca na tarde de domingo em conjunto com o Grupo de Resgate Especial (GER) da Polícia de Catamarca, a Polícia Nacional e guias que atuam na região.

As condições climáticas adversas, com fortes chuvas e granizo, obrigaram as equipes de resgate a realizarem um acampamento provisório no setor El Pedregal, a 5.500 metros de altitude, para retomar as buscas nesta segunda-feira.

Os montanhistas foram avisados sobre uma tempestade de neve se aproximando, informou a imprensa local.

As equipes de segurança mantém alerta na área devido a fortes chuvas e granizo.

